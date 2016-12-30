الجيش العربي السوري يستعيد السيطرة على نقطة الرادار جنوب غرب مدينة تدمر

أفاد مصدر عسكري لـ سانا أن وحدة من الجيش والقوات المسلحة استعادت السيطرة على نقطة الرادار وتقضي على مجموعات “داعش” الإرهابي في محيط قرية شريفة جنوب غرب مدينة تدمر.

وذكر المصدر إن وحدات من الجيش تقضي على العديد من إرهابيي “جبهة النصرة” في تير معلة والغنطو ومزارع أبو العز وعز الدين وحوش حجو بريف حمص الشمالي.

كما قضت وحدات من الجيش والقوات المسلحة على العديد من إرهابيي تنظيم “داعش” في منطقة التيفور بريف حمص الشرقي.

وأفاد مراسل “سانا” في حمص بأن وحدة من الجيش قصفت بالمدفعية الثقيلة وراجمات الصواريخ تحركات ومواقع لتنظيم “داعش” في محيط قرية شريفة شمال غرب مطار التيفور بنحو10 كم.

ولفت المراسل إلى أن القصف أسفر عن تدمير عدد من الآليات وسقوط العديد من القتلى والمصابين بين صفوف التنظيم التكفيري المدرج على لائحة الإرهاب الدولية.

وذكر المراسل أنه تأكد تدمير مقرات وآليات لتنظيم “داعش” ومقتل العديد من إرهابييه خلال طلعات جوية مكثفة للطيران الحربي على مناطق انتشاره قرب مفرق القريتين وبئر الفواعرة.

ودمر الطيران الحربي السوري أمس 4 آليات ومدفعين لتنظيم “داعش” شمال سد أبو كلة وشرق مدينة تدمر بالريف الشرقي.