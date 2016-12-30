فيدل كاسترو كان يرى أن الموساد الإسرائيلي وراء إيجاد داعش بمساعدة من جون ماكين

مع رحيل الزعيم الكوبي الثوري الذي مثل رمزا خالدا من رموز المقاومة في وجه الاستعمار والامبريالية الغربية، نستذكر الزعيم الملهم، الذي توفي يوم الجمعة عن عمر يناهز التسعين عاما، بتاريخ سياسي جعل لكويا مكانة عظيمة بين الدول . وتحديدا ما كتبه وتناول فيه تنظيم داعش الإرهابي.

إذ طالما كان للزعيم رؤية مميزة، ففي أيلول 2014 ، تحدث كاسترو لوسائل الإعلام الرسمية، محملا السيناتور الأمريكي جون ماكين والموساد الإسرائيلي مسؤولية التعاون لإنشاء ما أصبح يسمى بتنظيم الدولة الإسلامية داعش والذي تمكن من احتلال مساحات واسعة من الأراضي في العراق وسورية في وقت سابق.

في عمود لصحيفة حكومية رسمية، وصف كاسترو السيناتور الأميكري جون ماكين بأنه “أكبر حليف لإسرائيل” ومؤيد قوي للموساد، قائلا ان عضو مجلس الشيوخ “شارك جنبا إلى جنب مع إسرائيل في إنشاء جماعة إرهابية باتت تعرف بتنظيم الدولة الإسلامية”.

وانتقد كاسترو في مقال نشر في وسائل الاعلام الكوبية الولايات المتحدة وأوروبا بإثارة الحروب في العالم. مقارنا بين حلف الشمال الأطلسي والنازية. كما هاجم كاسترو سياسة الولايات المتحدة في الشرق الأوسط ووصفها بأنها تقيم حلفا غير مشروط مع الكيان الصهيوني.

ورد ماكين في وقت لاحق على ادعاءات كاسترو بالسخرية عبر حسابه على تويتر، بالقول: “مبروك فيدل كاسترو، لقد كشفت دوري السري الحقيقي في تشكيل أحداث العالم!” . “أولا اعتبرني فلاديمير بوتين عدوا ثم داعش ثم فيدل كاسترو! من التالي؟!”

و يذكر هنا أن مواقع التواصل الاجتماعي تداولت العديد من الصور التي ظهر فيها ماكين مع المعارضة المسلحة السورية ومن ضمنهم شخص قالوا انه ابو بكر البغدادي امير داعش الذي نصب نفسه خليفة للمسلمين بالموصل.

من جهة أخرى اعتبر كاسترو بسخريته المعهودة أن الغرب أصبح ” رمزا للسياسة الإمبريالية”، وأن حلف الناتو أصبح يماثل التحالف الذي أقامته ألمانيا النازية ، مشيرا أن “كثير من الناس مندهشون عندما يسمعون تصريحات المتحدثين باسم حلف شمال الأطلسي في أوروبا، فهم يتكلمون بنفس أسلوب وملامح المنظمة العسكرية النازية اس اس”. مضيفا أن ” الإمبراطورية القائمة على جشع أدولف هتلر دخلت التاريخ بالموازاة مع التمجيد والتشيجع الذي قدمته الحكومات البورجوازية العدوانية المشكلة لحلف الناتو ما جعلهم أضحوكة أوروبا والعالم “.

وقال كاسترو: ” لم يشهد العالم راحة في السنوات الأخيرة، وخاصة مع اعتبار المجموعة الاقتصادية الأوروبية، والولايات المتحدة، أن الوقت قد حان لتصفية الحسابات مع ما تبقى من دولتين عظميين هما (روسيا والصين) … واللتين قامتا بفعل بطولي لوضع حد للنظام الاستعماري الامبريالي المفروض على العالم من أوروبا والولايات المتحدة “.

وكان الزعيم الكوبي يرى أنه وبدلا من إذكاء نيران الصراعات في أنحاء العالم، ينبغي للحكومات “إدخال المزيد من المواد الغذائية، وبناء المستشفيات والمدارس لمليارات من البشر الذين يحتاجون إليها بصورة ماسة”.

وطالما أكد كاسترو ان كوبا ستواصل مقاومة الولايات المتحدة، على الرغم من التكاليف التي يتحملها الاقتصاد الكوبي بسبب الحصار الأميركي، معتبرا أن “ليس هناك ثمن أسوأ من الاستسلام أمام عدو يهاجمك دون وجه حق”.

كما عرف عن كاسترو إشادته بالاتحاد السوفيتي لأنه “جمع الموارد وتقاسم التكنولوجيا مع عدد كبير من الدول الضعيفة والأقل نموا، كضحايا محتوم تعرضهم للاستغلال الاستعماري” في الوقت الذي كان الاتحاد السوفييتي موجودا.”

برحيل الزعيم الكوبي، يكون العالم الحر قد خسر أحد أهم قادته الذي وقف دوما إلى جانب الشعوب المضطهدة متحديا الهيمنة الأميركية والكيان الصهيوني وغيرهما من قوى الاستكبار والشر في العالم.

ترجمة وإعداد

أمل سليمان معروف