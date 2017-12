Bất thần về kích thước trung bình của dương vật

Kích thước trung bình của dương vật – Thực tế là nam giới quan tâm tới kích thước “cậu nhỏ” của họ nhiều hơn so với nữ giới – các người bạn tình của họ. Và thậm chí nam giới cũng quan tâm tới việc so sánh kích cỡ của họ so với người khác.



Thật thú vị cho cả nam giới và chúng ta khi vừa mới đây, một thẩm định mới từ Đại học tôn thất thủ đô London đã cho biết “kích thước dương vật nhàng nhàng có thể không lớn như chúng ta vẫn nghĩ.”

Kích thước trung bình của dương vật và những bất ngờ

Những nhà nghiên cứu đã trải qua 17 cuộc điều tra về kích thước dương vật của hơn 15.000 nam giới. Và các nhà nghiên cứu đã phát hiện ra rằng độ dài làng nhàng của cậu nhỏ các quý ông chỉ dài khoảng 9,14 cm. Và chu vi cũng chỉ khoảng 9,4 cm.

Khi cương cứng, dương vật làng nhàng tăng lên 13,21 cm về chiều dài, và chu vi tăng lên là 11,68 cm.

không những thế, các nhà nghiên cứu còn phát hiện thêm một thông tin thú vị khác về sự can hệ tương ứng giữa chiều cao của nam giới so với kích thước dương vật của họ. các nam giới cao, có thiên hướng dương vật tăng kích thước lớn hơn khi cương cứng, nhưng mức độ chênh lệch là không nhiều, theo tác giả nghiên cứu này – tấn sĩ David Veale cho biết.

Mặt khác, những thông tin truyền thông trước đây về những nguyên tố can dự tới kích thước dương vật hoàn toàn đều sai và bất nghĩa. Ví dụ như nguyên tố về trọng lượng thân thể, chiều dài ngón trỏ, hay kích thước chân đều không khẳng định có mối liên hệ nào tới kích thước dương vật của anh ta.

Thậm chí, ngay cả kích thước dương vật ai đó ngắn hơn một tẹo so với kích thước nhàng nhàng, cũng không thiết yếu phải lo lắng vì theo tiến sĩ Veale nói: “Đó không phải là vấn đề với 85% phụ nữ”. Có tức thị các cuộc thăm dò đã diễn ra trên nhiều quy mô đều đã khẳng định, phần lớn phụ nữ không thực thụ để ý tới kích thước của dương vật nam giới vì bản thân phụ nữ đạt được những kích thích và khoái cảm ở nhiều vị trí khác nhau trên cơ thể chứ không hoàn toàn chỉ cần một “cậu nhỏ” kích thước thật “khủng”.