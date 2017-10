Cách làm tóc nhanh dài, chắc khỏe và bóng mượt chỉ với 10.000 đồng

Cách làm tóc dài nhanh hoàn toàn mới của Syria More sẽ giúp bạn chinh phục bất cứ kiểu tóc nào để bạn tự tin làm đẹp mà không lo tóc khô xơ và hư tổn.

Mái tóc dài, mượt mà có thể là ao ước của hàng triệu phụ nữ. Đôi khi, do muốn thay đổi phong cách của mình cá tính hơn, năng động hơn, một số cô gái đã chọn các kiểu tóc ngắn, tóc tém để thể hiện cá tính đó. Tuy nhiên, khi đã cắt tóc ngắn, phái đẹp rất khó để thay đổi sang các kiểu tóc uốn, duỗi, uốn phồng, duỗi cúp,… Các cô nàng thường tìm về với mái tóc dài, để có thể tự tin tung tăng chạy theo các mốt tóc đang thịnh hành. Chính vì vậy, rất nhiều cô gái đang trăn chở không biết làm sao để tóc nhanh dài, chắc khỏe và bóng mượt. Đa phần, các bạn trẻ muốn tóc nhanh dài đều chọn cách nối tóc hoặc sử dụng một mái tóc kẹp hay tóc giả…điều này làm mất đi sự tự tin và hoạt động thoải mái, các bạn không dám tham gia các hoạt động mạnh vì sợ tóc bị bay hay xê dịch, mất thẩm mỹ …Trước nỗi trăn trở của đa số các bạn, Syria More thấu hiểu và muốn giúp đỡ các bạn với cách làm tóc nhanh dài bằng thiên nhiên, an toàn và tiết kiệm chỉ với 10.000 đồng.

Một số cách làm tóc nhanh dài bằng thiên nhiên:

Cách 1: Cắt đuôi tóc thường xuyên

Rất ít bạn trẻ biết đến cách làm tóc nhanh dài này. Việc cắt đuôi tóc thường xuyên sẽ kích thích tóc mọc rất nhanh, hạn chế trẻ ngọn và gãy rụng cho tóc. Giúp tóc nhanh dài và chắc khỏe lại không tốn một chi phí nào. Các bạn hoàn toàn có thể tự cắt đuôi tóc ngay tại nhà mà không cần ra tiệm , hay một salon tóc nào cả.

Cách 2: Dùng dầu dừa và vitamin E

Hỗn hợp dầu dừa và vitamin E là “thức ăn” rất tốt cho tóc. Hỗn hợp này không chỉ giúp tóc bóng mượt, chắc khỏe mà con kích thích mọc tóc rất nhanh và giúp tóc dài ra trông thấy. Chỉ cần sủ dụng hỗn hợp dầu dừa và vitamin E để ủ tóc 30 phút, sau đó gội lại với dầu gội đàu như bình thường. Tuần thực hiện 1-2 lần, tóc bạn sẽ dài nhanh, chắc khỏe và bóng mượt.

Cách 3: Dùng vỏ bưởi và xã tươi

Tinh dầu trong vở bưởi không chỉ giúp tóc bóng, mượt còn kích thích tóc dài rất nhanh. Xã tươi giúp tóc thơm và không bị ngứa, tái tạo biểu bì cho lớp gia đầu. Đun sôi hỗn hợp vở bưởi và xã tươi, sau đó hòa với nước gội đầu là một phương pháp hiệu quả trong việc giảm ngứa và gàu trên da đầu. Đặc biệt là kích thích tóc dài nhanh, chắc khỏe, không bị bết dính và gãy rụng. Thực hiện đều đặn 2 lần/1 tuần và liên tục trong 1 tháng, bạn sẽ thật sự bất ngờ với hiệu quả mà phương pháp này mang lại. Tóc bạn có thể dài ra từ 5-7cm.

Cách 4: Gội đầu bằng bồ kết

Bồ kết đã được sử dụng từ rất lâu để gọi đầu, vừa sạch, vừa thơm. Đặc biệt còn giúp tóc nhanh dài, dày và mượt mà. Hiện nay, bồ kết được phơi khô được bày bán khá nhiều tại các chợ truyền thống. Các bạn có thể mua về, mỗi lần dùng khoảng 7 quả bồ kết, đem nướng trên bếp lửa cho thơm , sau đó bẻ nhỏ rồi đổ nước sôi vào ngâm khoảng 3 tiếng. Dùng nước bồ kết gọi đầu, massage nhẹ nhàng 5-10 phút. Sau đó xả sạch lại với nước. Dùng thường xuyên sẽ giúp tóc nhanh dài, dày và cực kì bóng mượt. Ngoài ra bồ kết còn giúp đen tóc và ngăn ngừa gầu, gãy rụng tóc.

Cách 5: Ủ tóc bằng cà phê và dầu olive

Cafein có trong cà phê kích thích mọc tóc rất hiệu quả. Dùng cà phê và đầu dừa để ủ tóc là một phương pháp cực kì hay và hữu hiệu. Mỗi lần ủ tóc khoảng 30 phút, sau đó gội đầu như bình thường. Sủ dụng thường xuyên, đều đặn ít nhất 1 tuần/ 1 lần. Các bạn sẽ nhanh chóng nhận thấy hiệu quả, tóc sẽ dài nhanh hơn, chắc khỏe hơn. Đặc biệt, cà phê còn giúp giữ màu đối với các cô nàng tóc nhuộm.